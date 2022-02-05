Стал известен состав женской сборной России по хоккею на второй матч Олимпиады — с США
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Женская сборная России по хоккею в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) проведёт второй матч группового этапа с командой США. Стал известен состав российской команды на эту встречу.
Сорокина (Гредзен);
Пирогова — Савонина, Шохина — Братищева — Кулишова;
Шибанова — Печникова, Павлова — Коржакова — Добродеева;
Смирнова — Проворова, Болгарева — Вафина — Кадирова;
Гончаренко, Лучникова — Баталова — Фаляхова.
Напомним, вчера, 4 февраля, женская сборная России по хоккею в первом матче предварительного раунда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине одержала победу над командой Швейцарии со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
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