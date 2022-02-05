На просмотр в академию «Авангарда» из Чехии приехал 12-летний хоккеист

12-летний чешский хоккеист Христиан Лобан приехал на просмотр в академию «Авангарда». Его отец – болельщик омской команды.

Отец хоккеиста много рассказывал Христиану о команде, о том, что там играл Ягр. Семья Христиана сама вышла на академию и выразила желание приехать в Омск. Около двух недель юный хоккеист тренировался с командой «Авангард»-2009.

Тренеры академии познакомились с мальчиком, оценили его навыки и дали направления, над которыми необходимо тщательно работать, чтобы поступить в академию в следующем сезоне, так как в нынешнем заявка уже закончена.

Напомним, «Авангард» – действующий обладатель Кубка Гагарина. В финале турнира омичи победили московский ЦСКА.

Чешский хоккеист Яромир Ягр играл за омскую команду в 2004-2005 годах, а также в 2008-2011 годах.