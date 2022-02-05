Женская сборная США открыла счёт в матче с Россией

В Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» в эти минуты проходит матч женского хоккейного турнира Олимпийских игр, в котором сборная России встречается с командой США. На момент написания новости идёт 14-я минуте, счёт в матче 1:0 в пользу американок.

На 13-й минуте Саванна Хэрмон открыла счёт в матче при игре в большинстве. Ей ассистировали Хилари Найт и Ханна Брандт.

Напомним, для обеих команд этот матч – второй на Олимпиаде. Сборная США ранее обыграла Финляндию со счётом 5:2, россиянки выиграли у Швейцарии с тем же счётом.

Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии в группе A выступает сборная Канады, которая возглавляет эту группу. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.