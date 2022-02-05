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Юная болельщица пожелала удачи женской сборной России в матче с США

Юная болельщица пожелала удачи женской сборной России в матче с США
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В Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» в эти минуты проходит матч женского хоккейного турнира Олимпийских игр, в котором сборная России встречается с командой США. На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт в матче 1:0 в пользу американок. На 13-й минуте Саванна Хэрмон открыла счёт в матче при игре в большинстве.

Перед матчем юная российская болельщица пожелала удачи женской сборной России по хоккею.
«Меньше, чем через час, наша сборная будет играть с американками. Желаю удачи, пусть борются в каждой смене», – сказала девочка на видео.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Напомним, для обеих команд этот матч – второй на Олимпиаде. Сборная США ранее обыграла Финляндию со счётом 5:2, россиянки выиграли у Швейцарии с тем же счётом.

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