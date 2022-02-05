Жамнов – об отсутствии контрольных матчей: я не жалуюсь, просто такая ситуация

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке команды к матчам на Олимпиаде-2022.

«Посмотрели сочетания, пытались играть в две разные схемы – атакующий и чуть оборонительный хоккей, поэтому было задание конкретному звену. Тяжеловато, хотелось бы сыграть товарищеский матч перед началом Олимпиады, но протокол чуть-чуть мешает. Конечно, пытаемся прорабатывать схемы, которые планируем использовать во время Олимпиады, но играть между собой и против соперника – это две разные вещи. Этого чуть-чуть не хватает, но все в одинаковых условиях. Не приходиться жаловаться — это уже зависит не от нас, а от того, что происходит с пандемией.

Сегодня поработали в большинстве, посмотрели на некоторые разные сочетания в тройках. Есть время до начала нашей первой игры, будем смотреть разные сочетания, пробовать. Пытаемся почувствовать химию среди ребят, у нас пока нет сочетаний, которыми мы будем играть — до сих пор ищем. Если бы были товарищеские матчи, было бы чуть проще. Ребята играют в одной лиге, знают друг друга, им проще играть. Когда встречаешься с другими соперниками, у них другой стиль, другие команды. Ты уже видишь нюансы, которым в тренировочном процессе надо уделять больше внимания. Я не жалуюсь, просто такая ситуация.

Кузьменко? Мы смотрим всем тренерским штабом. Первый период он играл в одном сочетании, два других – в другом, и другие перестановки мы делали. Пытаемся найти оптимальный состав к первой игре. Анисимов с Плотниковым прилетают только 7 числа, как и другие ребята, у которых был сомнительный тест. Это всё вносит коррективы в подготовку. Надеюсь, дальше всё будет гладко, у всех будет отрицательный тест. Будем отталкиваться от этого.

Когда закроем заявку? Поймите правильно – мы сдавали тесты в Новогорске, все были отрицательные. Перед вылетом что-то показало не так, были спорные, сомнительные тесты, они появляются везде – и у нас, и здесь. На следующий день они становятся отрицательными, хоккеист может выходить и играть. Как будет дальше — сами понимаете. Олимпийская деревня – это олимпийская деревня, всё равно пересекаемся со всеми спортсменами, что-то предугадать невозможно. Игроков можно заменять только по ковидному протоколу или по травме. Можно делать замены и после первого матча, брать из тех шести запасных, которые у нас в списке», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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