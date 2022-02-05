Жамнов объяснил отсутствие Кадейкина в текущем составе сборной России на ОИ-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке команды к матчам на Олимпиаде-2022.



«Чего не хватает Кадейкину для топ-6? Пока что есть, то есть. Мы опираемся на сочетания, чтобы был баланс звеньев. На данный момент те центральные, кто есть в заявке, нас устраивают по всем качествам. Тот же Ткачёв может сыграть как на фланге, так и в центре. Мы всё это взвешиваем.



Не сказал бы, что сейчас кто-то выпадает по готовности. Конечно, есть ребята, которые болели до сборов в Новогорске, и у каждого восстановление идёт по-разному. Все мы люди, всё прекрасно понимаем. Одни болели с симптомами, другие — без. Организм у всех разный, восстановление идёт по-разному.



По голкиперу работаем. У нас есть тренер вратарей, он скажет, кто будет готов к игре. Почему сегодня играли Самонов и Федотов? Четыре вратаря – это уже перебор. Трёх вратарей достаточно, чтобы у всех была бросковая практика. Когда четыре вратаря, то и голкипер не тренируется, и ты толком не поймёшь. Шугаев приехал на случай форс-мажора. Почему Самонов сейчас выше Билялова – это не ко мне. Мы доверяем тренеру вратарей, перед 9 февраля будем понимать, кто у нас будет первым, кто — вторым.



В Новогорске мы играли три полноценных двусторонки, сегодня планы немного поменялись. Сделали то, что могли. С одной стороны было два звена, с другой — три. После 30 минут мы всё поменяли. Подумаем завтра, какие у нас будут дальнейшие тренировки до 9 февраля. Думаю, акцент сейчас сделаем больше на тактике», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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