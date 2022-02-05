Жамнов – о капитане сборной России: у Шипачёва сейчас час Х

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке сборной России к матчам на Олимпиаде-2022.

«Плотников пока остаётся игроком основы, тут всё упирается в тесты, а они везде разные. Сейчас у него все отрицательные, у Анисимова тоже. До этого тоже были отрицательные, но перед вылетом был сомнительный, поэтому мы перестраховались. По графику их перелёта – не ко мне, я просто знаю, что 7 февраля они будут здесь.

Какой вижу ударную тройку? Отвечу на этот вопрос восьмого числа, перед матчем. Сейчас просматриваем. Вернули связку Гусев – Шипачёв, хотели её посмотреть. Утром на большинство пробовали эту связку. Посмотрим.

Прошло ли у Грицюка стеснение? Если честно, хотел бы, чтобы он больше инициативы брал на себя, бросал, лез на ворота. У него ещё есть стеснение, он ищет своих партнёров, потому что они популярнее, чем он. Парень талантливый, на самом деле, мы со стороны тренерского штаба постараемся придать ему уверенности, чтобы он проявил себя на Олимпиаде на все 100%. А так мы очень довольны его прогрессом.

Изначально была армейская тройка – Карнаухов, Слепышев, Григоренко, почему решил её разбить? Увидели, что в этом сочетании для сборной будет больше пользы. Если мы разобьём эту тройку, то создадим два равноценных звена. Смотрим то, что нам подходит под систему игры, чтобы был баланс в каждом звене. Это баланс не только в обороне, но и в атаке.

Как консультирует Есмантович из Москвы? Мы общаемся каждый день, он нам полностью помогает. В ситуации с ребятами, которые остались в Москве, он контролирует все организационные вопросы, очень сильно нам помогает в этом плане. У нас связь каждый день.

Мы на контакте с федерацией, но по России, именно по Москве этим занимается Игорь Есмантович.

Сколько времени тратим на разбор тренировок? Очень много. У нас все тренировки записываются, мы просматриваем каждую тренировку, делаем выводы. Показываем все моменты игрокам, которым надо уделить внимание. Даже в тренировках игроки ещё совершают маленькие ошибки, лучше показать это в тренировке, чем потом эти ошибки совершать в игре. Работы достаточно – много видео, просмотров. Можете спросить игроков, они скажут то же самое.

Доходит ли до ребят прививаемый стиль игры? Мы это чувствуем. Было бы легче ответить на эти вопросы, если бы были товарищеские матчи. Когда играешь между собой, не видишь нюансов. Ребята знают друг друга и систему, которую мы требуем. Мы хотели это увидеть в товарищеском матче против другого соперника. И жёсткости не хватает, и тайминга. Не будет столько времени на принятие решения, сколько есть у ребят сейчас. Хотим сделать так, чтобы у ребят не было много времени для принятия решений. Товарищеская игра перед началом турнира не помешала бы.

Шипачёв много говорит на скамейке, как шестой тренер. Он уже настоящий капитан? Главное, чтобы это пошло на пользу. Думаю, он справится со своей обязанностью. Ребята не зря проголосовали за него. Сейчас у него час Х, чтобы доказать, что он на самом деле капитан и лидер сборной. Это огромная ответственность – быть капитаном хоккейной сборной. Думаю, он всё понимает и должен с этим справиться», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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