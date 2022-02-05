Сборная России по хоккею отменила ледовую тренировку в воскресенье
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Мужская сборная России по хоккею отменила ледовую тренировку в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
Напомним, что Зимние Олимпийские игры начались в Китае 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.
Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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