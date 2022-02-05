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Женская сборная России по хоккею всухую уступила США

Женская сборная России по хоккею всухую уступила США
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В Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» только что завершился матч женского хоккейного турнира Олимпийских игр, в котором сборная России встречалась с командой США. Итоговый счёт встречи – 5:0 в пользу американок (1:0, 1:0, 3:0).

В составе сборной США по шайбе забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
05 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
США
Окончен
5 : 0
Россия
1:0 Хэрмон (Найт, Брандт) – 12:29' (5x4)   2:0 Найт (Хэрмон, Койн Шофилд) – 28:51' (5x5)   3:0 Зумвинкл (Камеранези, Бозек) – 43:57' (5x5)   4:0 Комфер (Мёрфи, Скамурра) – 46:15' (5x5)   5:0 Карпентер (Кессел, Карпентер) – 48:44' (5x5)

Напомним, для обеих команд этот матч – второй на Олимпиаде. Сборная США ранее победила Финляндию со счётом 5:2, россиянки выиграли у Швейцарии с тем же счётом.

Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.

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