Вышедшая на замену 17-летняя вратарь сборной России не пропустила от США
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17-летняя голкипер сборной России Дарья Гредзен, которая является второй среди самых молодых хоккеисток Олимпиады-2022, вышла на замену в матче со сборной США при счёте 0:5 и не пропустила ни одной шайбы.
Гредзен заменила Марию Сорокину за 11 минут и 16 секунд до конца третьего периода.
Напомним, для обеих команд этот матч – второй на Олимпиаде. Сборная США ранее победила Финляндию со счётом 5:2, россиянки выиграли у Швейцарии с тем же счётом.
Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.
Следующий матч россиянки проведут 7 февраля с командой Канады. Начало встречи — в 7:10 мск.
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