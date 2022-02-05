В «Салавате» отреагировали на отмену технического поражения в матче с «Трактором»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на решение КХЛ отменить техническое поражение команды в матче с «Трактором».
«Мы удовлетворены тем, что лига услышала наши аргументы. Принятое решение – естественный ход событий, всё завершилось логически. Мы придерживаемся точки зрения, что наше третье место в Восточной конференции, которое в итоге получилось – это не результат математических расчётов, а итог нашей работы на протяжении всего сезона», – сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 5 февраля КХЛ объявила также о досрочном завершении регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимцы встретятся с «Сибирью».
Матчи плей-офф начнутся 1 марта.
Новость по темеСтали известны пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги
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