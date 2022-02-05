Гендиректор «Салавата»: хотели доиграть регулярный чемпионат КХЛ, сыграть его полностью

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат.

«Мы хотели доиграть регулярный чемпионат КХЛ, сыграть его полностью. «Салават Юлаев» в долгу перед своими болельщиками. Для нас это важнейший критерий – радовать нашего зрителя, показывать им игру. Повторюсь, мы остаёмся в долгу перед своими зрителями, не сыграв полный чемпионат, но надеемся на их понимание», – сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Кроме того, уфимцам отменили техническое поражение в матче с «Трактором». В первом раунде плей-офф уфимцы встретятся с «Сибирью».



Матчи плей-офф начнутся 1 марта.