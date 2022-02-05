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Гендиректор «Салавата»: хотели доиграть регулярный чемпионат КХЛ, сыграть его полностью

Гендиректор «Салавата»: хотели доиграть регулярный чемпионат КХЛ, сыграть его полностью
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат.

«Мы хотели доиграть регулярный чемпионат КХЛ, сыграть его полностью. «Салават Юлаев» в долгу перед своими болельщиками. Для нас это важнейший критерий – радовать нашего зрителя, показывать им игру. Повторюсь, мы остаёмся в долгу перед своими зрителями, не сыграв полный чемпионат, но надеемся на их понимание», – сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Кроме того, уфимцам отменили техническое поражение в матче с «Трактором». В первом раунде плей-офф уфимцы встретятся с «Сибирью».

Матчи плей-офф начнутся 1 марта.

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