Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Сегодня, 5 февраля, прошёл третий игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Канада – Финляндия – 11:1
В первом матче игрового дня сборная Канады разгромила команду Финляндии со счётом 11:1 (2:1, 5:0, 4:0). Канадки одержали вторую подряд победу на турнире, забросив суммарно 23 шайбы. Финляндия, наоборот, потерпела второе поражение кряду.
Япония – Дания – 6:2
Сборная Японии выиграла у команды Дании и одержала вторую победу кряду. Датчанки потерпели второе поражение.
Чехия – Швеция – 3:1
Сборная Чехии снова одержала победу со счётом 3:1. В первом матче на турнире чешки выиграли у Китая, а теперь обыграли шведских хоккеисток, для которых это поражение стало вторым на Олимпиаде.
Россия – США – 0:5
В заключительном матче игрового дня сборная России уступила действующим олимпийским чемпионкам – команде США. При счёте 0:5 17-летняя голкипер Дарья Гредзен заменила Марию Сорокину, провела на площадке 11 минут и 16 секунд и не пропустила. Отметим, что для россиянок это поражение стало первым на турнире.
В группе А по шесть баллов набрали команды Канады и США, три очка у сборной России. У сборных Финляндии и Швейцарии по 0 баллов. Все команды провели по два матча на турнире.
В группе В по шесть очков заработали Япония и Чехия, у Китая три балла. Без очков в настоящий момент Швеция и Дания. Все команды сыграли на Олимпиаде по два матча.
Завтра, 6 февраля, на женском хоккейном турнире состоятся два матча:
11:40 мск, Китай – Япония;
16:10 мск, Швейцария – США.
- 5 февраля 2022
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