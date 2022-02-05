Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, прошёл третий игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Канада – Финляндия – 11:1

В первом матче игрового дня сборная Канады разгромила команду Финляндии со счётом 11:1 (2:1, 5:0, 4:0). Канадки одержали вторую подряд победу на турнире, забросив суммарно 23 шайбы. Финляндия, наоборот, потерпела второе поражение кряду.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
05 февраля 2022, суббота. 07:10 МСК
Канада
Окончен
11 : 1
Финляндия
1:0 Филье (Спунер, Томпсон) – 01:01' (5x5)   2:0 Нурс – 12:45' (5x5)   2:1 Туоминен – 18:27' (5x5)   3:1 Филье (Фаст, Спунер) – 23:22' (5x5)   4:1 Нурс (Спунер, Ли Рэттрей) – 30:01' (5x5)   5:1 Дженнер (Ларок, Пулен) – 31:20' (5x5)   6:1 Дженнер (Занди-Харт, Пулен) – 34:27' (5x5)   7:1 Стейси (Мальте, Шелтон) – 36:35' (5x5)   8:1 Ли Рэттрей (Дженнер, Белл) – 47:06' (5x5)   9:1 Нурс (Эмброуз, Спунер) – 53:07' (5x5)   10:1 Стейси (Шелтон, Белл) – 54:10' (5x5)   11:1 Дженнер (Кларк, Пулен) – 54:45' (5x5)

Япония – Дания – 6:2

Сборная Японии выиграла у команды Дании и одержала вторую победу кряду. Датчанки потерпели второе поражение.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
05 февраля 2022, суббота. 11:40 МСК
Япония
Окончен
6 : 2
Дания
1:0 Ямасита (Коикэ, Миура) – 10:46' (5x5)   2:0 Токо (Сига, Токо) – 12:08' (5x5)   3:0 Укита – 13:50' (5x5)   4:0 Токо (Токо) – 22:53' (5x5)   4:1 Бау (Йенсен) – 29:16' (5x5)   5:1 Сига (Кубо, Токо) – 39:54' (5x4)   6:1 Ёнэяма (Ямасита, Коикэ) – 48:02' (5x5)   6:2 Якобсен (Перссон, Вейс) – 59:55' (5x4)

Чехия – Швеция – 3:1

Сборная Чехии снова одержала победу со счётом 3:1. В первом матче на турнире чешки выиграли у Китая, а теперь обыграли шведских хоккеисток, для которых это поражение стало вторым на Олимпиаде.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
05 февраля 2022, суббота. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Швеция
1:0 Ванишова – 18:23' (5x5)   2:0 Гимларова – 33:56' (4x5)   2:1 Мурен (Юханссон, Андрессон) – 39:16' (5x5)   3:1 Ванишова – 54:31' (5x5)

Россия – США – 0:5

В заключительном матче игрового дня сборная России уступила действующим олимпийским чемпионкам – команде США. При счёте 0:5 17-летняя голкипер Дарья Гредзен заменила Марию Сорокину, провела на площадке 11 минут и 16 секунд и не пропустила. Отметим, что для россиянок это поражение стало первым на турнире.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
05 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
США
Окончен
5 : 0
Россия
1:0 Хэрмон (Найт, Брандт) – 12:29' (5x4)   2:0 Найт (Хэрмон, Койн Шофилд) – 28:51' (5x5)   3:0 Зумвинкл (Камеранези, Бозек) – 43:57' (5x5)   4:0 Комфер (Мёрфи, Скамурра) – 46:15' (5x5)   5:0 Карпентер (Кессел, Карпентер) – 48:44' (5x5)

В группе А по шесть баллов набрали команды Канады и США, три очка у сборной России. У сборных Финляндии и Швейцарии по 0 баллов. Все команды провели по два матча на турнире.

В группе В по шесть очков заработали Япония и Чехия, у Китая три балла. Без очков в настоящий момент Швеция и Дания. Все команды сыграли на Олимпиаде по два матча.

Турнирная таблица женского хоккейного турнира ОИ-2022

Завтра, 6 февраля, на женском хоккейном турнире состоятся два матча:

11:40 мск, Китай – Япония;
16:10 мск, Швейцария – США.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022