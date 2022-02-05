Женская сборная США по хоккею перебросала российских хоккеисток более чем в пять раз

В Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» завершился матч женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр, в котором сборная России встречалась с командой США. Итоговый счёт встречи – 5:0 в пользу американок (1:0, 1:0, 3:0).
В этом матче сборная США нанесла 62 броска в створ ворот сборной России, а россиянки бросили по воротам соперника 12 раз.
В составе сборной США по шайбе забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.
Напомним, для обеих команд этот матч – второй на Олимпиаде. Сборная США ранее победила Финляндию со счётом 5:2, россиянки выиграли у Швейцарии с тем же счётом.
Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.
- 5 февраля 2022
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
19:01
-
18:46
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:27
-
18:21
-
18:14
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:57
-
17:57
-
17:45
-
17:39
-
17:03
-
16:35
-
16:28
-
15:55
-
15:55
-
15:44
-
15:31
-
15:24
-
15:10