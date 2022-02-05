Форвард женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине заболела коронавирусом

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико сообщил, что сегодня днём у хоккеистки Елены Дергачёвой появились симптомы заболевания. Позже ей пришёл сомнительный результат теста на коронавирус



«К сожалению, у Дергачёвой коронавирус. Когда мы уезжали, она ещё была в гостинице. Но, думаю, сейчас её уже увезли», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что сборная России уступила команде США во втором матче на турнире (0:5).

Помимо России и США, в группе A выступают сборные Канады, Финляндии и Швейцарии. Канадки занимают первое место в группе, забросив 23 шайбы и пропустив при этом только дважды.

Следующий матч россиянки проведут 7 февраля с командой Канады. Начало встречи — в 7:10 мск.