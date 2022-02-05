Форвард женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине заболела коронавирусом
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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико сообщил, что сегодня днём у хоккеистки Елены Дергачёвой появились симптомы заболевания. Позже ей пришёл сомнительный результат теста на коронавирус
«К сожалению, у Дергачёвой коронавирус. Когда мы уезжали, она ещё была в гостинице. Но, думаю, сейчас её уже увезли», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что сборная России уступила команде США во втором матче на турнире (0:5).
Помимо России и США, в группе A выступают сборные Канады, Финляндии и Швейцарии. Канадки занимают первое место в группе, забросив 23 шайбы и пропустив при этом только дважды.
Следующий матч россиянки проведут 7 февраля с командой Канады. Начало встречи — в 7:10 мск.
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