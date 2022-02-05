Жамнов – о Ковальчуке: деловой парень. Думаю, он на своём месте

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о работе Ильи Ковальчука в должности генерального менеджера национальной команды.

«О Ковальчуке много позитивных отзывов. Вижу ли я, что не ошибся, когда предложил ему эту роль? Наверное, не ошибся. Думаю, он на своём месте, полностью погружён в процесс. Наверное, это то, что ему самому нравится. По тому, что я вижу, это даёт плоды. Он полностью погружён в эту работу. Все организационные вопросы по спортивной части он решает. Он парень деловой!» – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что Зимние Олимпийские игры начались в Китае 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.



Россияне являются чемпионами предыдущей Олимпиады, прошедшей в Пхёнчхане-2018, и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022