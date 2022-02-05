Тренер женской хоккейной сборной России рассказал, что команда приехала на ОИ за медалями

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико рассказал о целях команды на Олимпийских играх в Пекине после поражения от команды США во втором туре (0:5).
«Какие у нас планы на Олимпиаду? Цель может быть только одна – в России ещё не было медали в этом виде, и мы сюда приехали, чтобы эта медаль появилась. Есть сложности, но русских людей сложности только закаляют», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, для обеих команд этот матч – второй на Олимпиаде. Сборная США ранее победила Финляндию со счётом 5:2, россиянки выиграли у Швейцарии с тем же счётом.
Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.
- 5 февраля 2022
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