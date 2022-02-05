Бобарико прокомментировал поражение женской сборной России от США

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал поражение своей команды от США во втором туре олимпийского турнира (0:5).

«В раздевалке после матча с США (0:5) уже выразили слова поддержки своим хоккеисткам. Они играли с лидером мирового хоккея. Противник был сильнее нас, нам есть, к чему стремиться.



Каким образом приблизиться к уровню команд США? Наш женский хоккей развивается, ФХР всё делает на наше благо. К сожалению, вмешалась пандемия. Мы планируем сборы, готовимся, но в последний момент всё отменяется.



Мария Сорокина проделала большую работу. Мы понимали, что против США придётся играть от обороны. Поймали очень много шайб на себя. Все девчонки старались и показывали неплохой хоккей. Жаль, не удалось реализовать наши несколько моментов. Хотелось бы забросить пару шайб.



Насколько сложно было выдержать все 60 минут? До трёх пропущенных шайб в третьем периоде мы держались. Конечно, это очень сложно. Команда сидит на карантине, никуда не выходит. Но это Олимпийские игры — здесь надо работать через не могу», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.