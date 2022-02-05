Бобарико: ситуация с коронавирусом стала для женской хоккейной сборной ударом

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.
«Что касается заявки на Олимпиаду с учетом изолированных игроков, то сначала мы включили в неё Ангелину Гончаренко. Мы не хотели её использовать в сегодняшнем матче и планировали подготовить к игре с Канадой. К сожалению, из-за коронавируса выбыла Дергачёва, нам пришлось включить в игру Гончаренко. Учитывая, что она 7 дней вообще не тренировалась, ей удалось показать неплохой хоккей. Если же говорить о тех, кто остаётся в изоляции, то у нас будет возможность их заявить на Игры.
Мы ждём выздоровления заболевших, держим с ними связь. Как только будет возможность, мы включим их в состав. Надеемся, что в будущем нам не придется бороться с коронавирусом.
Ситуация с коронавирусом стала для нас ударом. Но от этого никто не застрахован. Так получилось, что на данный момент мы пострадали из-за вируса больше всех», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 февраля 2022
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