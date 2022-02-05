Все голы и главные моменты матча Россия – США на Олимпиаде – 2022

В Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» завершился матч женского хоккейного турнира Олимпийских игр, в котором сборная России встречалась с командой США. Итоговый счёт встречи – 5:0 в пользу американок (1:0, 1:0, 3:0).



В составе сборной США по шайбе забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

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Напомним, для обеих команд этот матч – второй на Олимпиаде. Сборная США ранее победила Финляндию со счётом 5:2, россиянки выиграли у Швейцарии с тем же счётом.



Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.