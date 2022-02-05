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Генменеджер «Торпедо» прокомментировал досрочное завершение сезона КХЛ

Генменеджер «Торпедо» прокомментировал досрочное завершение сезона КХЛ
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат. Клуб из Нижнего Новгорода не вошёл в восьмёрку лучших Запада.

«Разочарованы тем, что сезон для нас прерван. Да, мы сами загнали себя в сложную ситуацию, но были настроены и готовились побороться за плей-офф в решающей части.

Доводила ли КХЛ до клуба планы о потенциальном плей-ауте? Нет, но мы прорабатываем полноценное закрытие сезона вместе с болельщиками.

Благодарны им за поддержку и приносим извинения за такой скомканный сезон», – заявил Гафуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат.

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