Две передачи Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился полуфинальный Матч всех звёзд, в котором встречались команды Центрального и Атлантического дивизионов. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут и завершилась победой Центрального дивизиона со счётом 8:5.

В составе победителей отличились Джордан Кайру (дважды), Алекс Дебринкэт (дважды), Назем Кадри, Кайл Конор, Джо Павелски и Роман Йози. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

В составе Атлантического дивизиона забивали Джонатан Юбердо, Остон Мэттьюс, Патрис Бержерон, Стивен Стэмкос и Расмус Далин. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 9 сейвов.

В финале Центральный дивизион сыграет со Столичным дивизионом.