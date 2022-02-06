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Две передачи Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд

Две передачи Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился полуфинальный Матч всех звёзд, в котором встречались команды Центрального и Атлантического дивизионов. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут и завершилась победой Центрального дивизиона со счётом 8:5.

В составе победителей отличились Джордан Кайру (дважды), Алекс Дебринкэт (дважды), Назем Кадри, Кайл Конор, Джо Павелски и Роман Йози. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

В составе Атлантического дивизиона забивали Джонатан Юбердо, Остон Мэттьюс, Патрис Бержерон, Стивен Стэмкос и Расмус Далин. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 9 сейвов.

В финале Центральный дивизион сыграет со Столичным дивизионом.

НХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
06 февраля 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Центральный дивизион
Перерыв
8 : 5
Атлантический дивизион
1:0 Кайру (Келлер, Дебринкэт) – 02:20' (5x5)   1:1 Юбердо (Мэттьюс) – 03:28' (3x3)   2:1 Дебринкэт (Кайру, Келлер) – 05:25' (5x5)   3:1 Кадри (Макар) – 05:56' (5x5)   3:2 Мэттьюс (Юбердо, Хедман) – 09:19' (3x3)   3:3 Бержерон (Кэмпбелл, Далин) – 11:02' (3x3)   4:3 Коннор (Кадри) – 13:00' (5x5)   5:3 Кайру (Йози, Павелски) – 16:36' (3x3)   5:4 Далин (Кадри) – 16:48' (5x5)   6:4 Йози (Кайру) – 17:03'   6:5 Стэмкос (Ткачук) – 17:33' (5x5)   7:5 Дебринкэт (Капризов) – 18:07'   8:5 Павелски (Макар, Капризов) – 19:53' (en)
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