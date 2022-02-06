Кузнецов: в России из-за моей улыбки люди думают, что я глупый, но всё наоборот

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился финальный Матч всех звёзд, в котором встречались команды Центрального и Столичного дивизионов. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут и завершилась победой Столичного дивизиона со счётом 5:3.
В составе победителей одну из шайб забросил россиянин Евгений Кузнецов.
В интервью нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, почему он всё время улыбается.
«Дома (в России) люди в основном серьёзные, мало кто улыбается. Из-за моей улыбки люди думают, что я глупый, но всё наоборот.
Неважно, что происходит, неважно, кто вокруг – нужно воздействовать на окружающих своей улыбкой. Мне кажется, когда ты улыбаешься и наслаждаешься своей жизнью, это влияет на людей. Если ты улыбаешься, тебя самого всегда будут окружать улыбки», – приводит слова Кузнецова The Washington Post.
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