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Найт: хотелось бы сыграть со сборной России. Матч с ней будет вызовом

Найт: хотелось бы сыграть со сборной России. Матч с ней будет вызовом
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Нападающий сборной Канады и «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Мечты сбываются. С детства смотрел матчи сборной Канады, а сейчас я в её составе. Что-то невероятное! У нас очень много сильных игроков в составе, отличная команда. Здорово быть её частью.

Мне очень нравится на Олимпиаде, крутой опыт. В олимпийской деревне много спортсменов из разных видов, чувствуется особенная атмосфера. Грицюка и Шарипзянова в деревне я ещё не видел. Если увижу, то, конечно, поздороваюсь. Но мы здесь не друзья (смеётся).

Конечно, хотелось бы сыграть против России, посмотрим, как будет развиваться турнир. У России очень сильная команда, матч с ней будет вызовом», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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