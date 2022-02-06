Найт — о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ: разочарован этой новостью

Нападающий сборной Канады и «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал досрочное завершение регулярного чемпионата КХЛ.

«Разочарован этой новостью, но в то же время не надо забывать о плей-офф, к которому будем готовиться. И «Ак Барс», и «Салават» хорошие команды, и с обоими соперниками серии будут очень тяжёлыми. Это будет вызовом для «Авангарда», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Накануне Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала заявление о принятии решения не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата. Пары первого раунда плей-офф будут сформированы на основе процента набранных очков в регулярке. Таким образом, «Авангард» должен сыграть с «Ак Барсом».