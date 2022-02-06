Запасные сборной России занимаются на льду. Ранее команда отменила воскресную тренировку

Запасные сборной России Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин, Шакир Мухамадуллин, Кирилл Марченко, Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов, которые вчера, 5 февраля, не участвовали в тренировке, сегодня занимаются на льду.
Напомним, вчера пресс-служба сборной России объявила об отмене тренировки на льду у команды.
Зимние Олимпийские игры начались в Китае 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.
Россияне являются чемпионами предыдущей Олимпиады, прошедшей в Пхёнчхане-2018, и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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