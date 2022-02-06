Василевский — о Вегасе: да ладно вам, какие казино, я семейный человек, вы же знаете

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями о Матче заёзд НХЛ.



«Здорово было разделить эти дни с болельщиками и ребятами из «Лайтнинг». Мы замечательно провели здесь время. Потрясающий город с потрясающими фанатами. Спасибо за всё, Вегас!



Нравится ли мне вне льда Лас-Вегас: городской пейзаж, казино, ночная жизнь? Да ладно вам, какие казино, я семейный человек, вы же знаете. Но рестораны здесь отличные, могу подтвердить. В общем, лично я считаю Лас-Вегас отличным местом для проведения Матчей звёзд», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Василевский провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута.