Василевский — о Вегасе: да ладно вам, какие казино, я семейный человек, вы же знаете
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями о Матче заёзд НХЛ.
«Здорово было разделить эти дни с болельщиками и ребятами из «Лайтнинг». Мы замечательно провели здесь время. Потрясающий город с потрясающими фанатами. Спасибо за всё, Вегас!
Нравится ли мне вне льда Лас-Вегас: городской пейзаж, казино, ночная жизнь? Да ладно вам, какие казино, я семейный человек, вы же знаете. Но рестораны здесь отличные, могу подтвердить. В общем, лично я считаю Лас-Вегас отличным местом для проведения Матчей звёзд», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Василевский провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута.
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