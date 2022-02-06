Марченко: хочу попасть в состав за счёт того, что буду лучше кого-то, а не из-за травмы

Нападающий сборной России Кирилл Марченко рассказал о тренировке для запасных на льду в Пекине.
«Не в обиду китайцам, но в России лёд получше. Надо привыкать. Может, качество льда и хорошее, просто надо привыкнуть. В Новогорске лёд был совершенно другим — жёстким и холодным. Здесь более мягкий.
Сегодня вышли на лёд, чтобы продышаться, сидеть в номерах целый день — не вариант, это выбивает из колеи. Запасные живут в отеле, вроде бы у нас даже поинтереснее питание, чем в Олимпийской деревне. Условия, в принципе, хорошие.
Устал ли постоянно сидеть в «пузыре»? Это издержки профессии. К этому уже все, наверное, нормально относятся. Пандемии уже два года, все привыкли.
Очень хочется сыграть на Олимпиаде, но в то же время не хочется, чтобы кто-то заболел или травмировался. Хочется попасть в состав за счёт того, что я буду лучше кого-то на льду, а не просто из-за того, что кто-то выпадет из-за травмы. Я за здоровую конкуренцию», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 февраля 2022
-
10:55
-
10:39
-
10:11
-
09:57
-
09:46
-
09:25
-
09:04
-
08:53
-
08:00
-
07:56
-
05:19
-
04:59
-
03:45
-
02:49
-
02:14
-
01:09
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:21
-
21:43
-
21:38
-
20:33
-
20:13
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
19:01
-
18:46
-
18:45