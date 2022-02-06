Марченко: хочу попасть в состав за счёт того, что буду лучше кого-то, а не из-за травмы

Нападающий сборной России Кирилл Марченко рассказал о тренировке для запасных на льду в Пекине.



«Не в обиду китайцам, но в России лёд получше. Надо привыкать. Может, качество льда и хорошее, просто надо привыкнуть. В Новогорске лёд был совершенно другим — жёстким и холодным. Здесь более мягкий.

Сегодня вышли на лёд, чтобы продышаться, сидеть в номерах целый день — не вариант, это выбивает из колеи. Запасные живут в отеле, вроде бы у нас даже поинтереснее питание, чем в Олимпийской деревне. Условия, в принципе, хорошие.

Устал ли постоянно сидеть в «пузыре»? Это издержки профессии. К этому уже все, наверное, нормально относятся. Пандемии уже два года, все привыкли.

Очень хочется сыграть на Олимпиаде, но в то же время не хочется, чтобы кто-то заболел или травмировался. Хочется попасть в состав за счёт того, что я буду лучше кого-то на льду, а не просто из-за того, что кто-то выпадет из-за травмы. Я за здоровую конкуренцию», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022