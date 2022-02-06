Гендиректор «Трактора»: привычный формат плей-офф сохранён, для нас это самое важное

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал досрочное завершение регулярного чемпионата КХЛ.



«Нами неоднократно подчёркивалось, что для «Трактора» самым важным в контексте разговора про завершение либо продолжение регулярного первенства является именно плей-офф. Точнее — проведение решающего этапа в полном объёме с сериями до четырёх побед и днём на восстановление между матчами. После вчерашнего решения лиги завершить регулярку мы поняли, что привычный формат плей-офф будет сохранён, а это самое важное и для нас, и для наших болельщиков, главное желание которых мы прекрасно знаем.

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Впереди у «Трактора» самое главное — полноценная хоккейная весна, где соперником команды в первом круге будет «Нефтехимик». Мы с уважением относимся к нижнекамцам — это обученный и хороший коллектив, достойно показавший себя в регулярном чемпионате и являющийся достаточно неудобным соперником для «Трактора». Серия будет интересной, об этом можно говорить уверенно», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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