Сергей Фёдоров рассказал о получении сомнительного теста на ковид в Пекине

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Фёдоров поделился рассказал о своём сомнительном тесте и подготовке сборной России к ОИ.

Был сомнительный тест? Рад, что следующий тест дал отрицательный результат. Естественно, получить сомнительный результат по прилёте в Пекин — это далеко не самое приятное ощущение. Из-за этого я пропустил полтора рабочих дня. Рад, что всё обошлось и работа продолжилась.

Поэтому сегодня и работал с запасными? Можно сказать и так. Но у каждого члена тренерского штаба сборной России есть свои обязанности. Я всегда с удовольствием выхожу на лёд и работаю.



Как распределяются обязанности в штабе? Эту кухню должен раскрыть главный тренер. Так будет правильно, ведь он отвечает за направление работы.



Остались ли детские чувства к Олимпиаде как к сказке? Детских не осталось, а вот драматические есть. Перед Олимпиадой-1988 я был на сборах и по-детски думал, что имею шанс поехать. Но этого не случилось. Могильный поехал, а я нет.



Перед Олимпиадой среди общественности поднимался вопрос о переносе или отмене Игр, Какой позиции придерживаюсь? Сложный вопрос. В целом в Пекине всё спокойно. Те меры, которые предпринимает сборная России, на данный момент работают. Тесты — даже сомнительные — это показали. Мы надеемся, что команда серьёзно отнесётся к нашим пожеланиям, ограничит контакты с другими спортсменами, будут придерживаться определённого графика.

Хоккеисткам сборной России еду приносят в номера? Боюсь, для всей команды такой процесс организовать нереально. В номерах всю Олимпиаду не отсидишь. Но у нас достаточно просторная столовая. У каждого стола есть оградительные стёкла. Когда я сидел на карантине, еду приносили в лобби отеля, где мы живём. Вкусная ли еда? Для меня еда есть еда. Вкусная она или нет — если нет другого выбора, то делать нечего.

Плотников с Анисимовым полетят в Пекин через Красноярск обычным рейсом? Не совсем. Рейс из Красноярска организует Олимпийский комитет России. А из Москвы в Красноярск? Не владею информацией»,– передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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