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Кадейкин: не чувствуешь себя запасным или отдыхающим. В любой момент можно сыграть на ОИ

Кадейкин: не чувствуешь себя запасным или отдыхающим. В любой момент можно сыграть на ОИ
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Нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Александр Кадейкин прокомментировал попадание в список запасных игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Сегодня была короткая тренировка, решили выйти покататься. Нормально себя чувствуем, акклиматизацию проходим. Запасные игроки живут в отеле, а не в Олимпийской деревне. Ездили в деревню на аккредитацию, чувствуется, что там другая атмосфера, праздничная, олимпийская. В отеле попроще, но там тоже живут одни олимпийцы, ощущается, что это не рядовой турнир.

Как в плане психологии ощущаю себя в качестве запасного? Нормально. Не каждому выпадает шанс побывать на таком турнире. Вы видите, сколько достойных ребят сюда не попало. Мы в числе 30 счастливчиков, которым удалось сюда доехать. Психологически нормально себя чувствую.

Понимаю, какая ситуация, не чувствуешь себя каким-то запасным или отдыхающим. В любой момент можешь тут сыграть. Ситуация с ПЦР быстро меняется. Как дальше будет, нам ещё не объявляли, но пока мы можем тренироваться с командой. Не чувствуем себя спортсменами второго сорта», – цитирует Кадейкина Sport24.

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