«Моему другу — Ови-младшему». Макдэвид подарил клюшку сыну Овечкина
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отправил в Вашингтон свою клюшку, которую подписал для сына капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает официальный «твиттер» «Вашингтона».
«Моему другу – Ови-младшему», – написал Макдэвид на клюшке и оставил автограф.
Напомним, Овечкин пропустил Матч звёзд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол.
В текущем сезоне Овечкин провёл 46 матчей и набрал 58 очков: забросил 29 шайб и отдал столько же результативных передач. Макдэвид сыграл 41 встречу и заработал 60 баллов: 23 гола и 37 передач.
Макдэвид занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая Джонатану Юбердо и Леону Драйзайтлю, на четвёртом месте Назем Кадри, Овечкин располагается на пятой строчке.
Комментарии
- 6 февраля 2022
-
13:04
-
12:50
-
12:34
-
11:40
-
11:31
-
11:15
-
10:55
-
10:39
-
10:11
-
09:57
-
09:46
-
09:25
-
09:04
-
08:53
-
08:00
-
07:56
-
05:19
-
04:59
-
03:45
-
02:49
-
02:14
-
01:09
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:21
-
21:43
-
21:38
-
20:33
-
20:13
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
Партнерский контент