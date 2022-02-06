«Моему другу — Ови-младшему». Макдэвид подарил клюшку сыну Овечкина

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отправил в Вашингтон свою клюшку, которую подписал для сына капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает официальный «твиттер» «Вашингтона».

«Моему другу – Ови-младшему», – написал Макдэвид на клюшке и оставил автограф.

Напомним, Овечкин пропустил Матч звёзд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол.

В текущем сезоне Овечкин провёл 46 матчей и набрал 58 очков: забросил 29 шайб и отдал столько же результативных передач. Макдэвид сыграл 41 встречу и заработал 60 баллов: 23 гола и 37 передач.

Макдэвид занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая Джонатану Юбердо и Леону Драйзайтлю, на четвёртом месте Назем Кадри, Овечкин располагается на пятой строчке.