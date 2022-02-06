Женская сборная Китая по буллитам обыграла Японию

Сегодня, 6 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» женская сборная Китая по хоккею встречалась с командой Японии в рамках олимпийского турнира. Встреча завершилась победой китаянок после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).



В составе сборной Японии отличилась Аканэ Хосоямада. За сборную Китая гол забила Баочжэнь Ху.

Обе команды проводили третьи матчи на турнире. Ранее китаянки уступили сборной Чехии 1:3 и обыграли Данию с тем же счётом. Япония выиграла два матча из двух, обыграв Швецию (3:1) и Данию (6:2).

На данный момент Швеция и Дания не набрали очки на Олимпиаде-2022.

Следующий матч женская сборная Китая проведёт 7 февраля со Швецией, Япония сыграет с Чехией 8 февраля.