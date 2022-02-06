Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная Китая по буллитам обыграла Японию

Женская сборная Китая по буллитам обыграла Японию
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» женская сборная Китая по хоккею встречалась с командой Японии в рамках олимпийского турнира. Встреча завершилась победой китаянок после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

В составе сборной Японии отличилась Аканэ Хосоямада. За сборную Китая гол забила Баочжэнь Ху.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
06 февраля 2022, воскресенье. 11:40 МСК
Китай
Окончен
2 : 1
Б
Япония
0:1 Хосоямада (Коикэ, Осава) – 18:02' (5x4)   1:1 Ху (Ли) – 41:06' (5x5)   2:1 Ми – 65:00' (ПБ)

Обе команды проводили третьи матчи на турнире. Ранее китаянки уступили сборной Чехии 1:3 и обыграли Данию с тем же счётом. Япония выиграла два матча из двух, обыграв Швецию (3:1) и Данию (6:2).

На данный момент Швеция и Дания не набрали очки на Олимпиаде-2022.

Следующий матч женская сборная Китая проведёт 7 февраля со Швецией, Япония сыграет с Чехией 8 февраля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022