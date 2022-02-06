Макдэвид — о гонке бомбардиров: мне, если честно, всё равно

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что не следит за ситуацией в бомбардирской гонке НХЛ.



«Мне, если честно, всё равно. Меня не волнует гонка за очками. Я действительно не обращаю внимания на то, кто где находится.



Я хочу выигрывать матчи с «Эдмонтоном», – цитирует Макдэвида TSN.



В текущей гонке Коннор делит третье место с Наземом Кадри из «Колорадо Эвеланш» с 60 очками. Выше идут Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка) и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (63). Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает пятую позицию.

Напомним, ранее канадец прислал в Вашингтон клюшку со своим автографом в подарок сыну Овечкина.

На данный момент «Эдмонтон» с 49 очками после 42 игр занимает девятое место в таблице Западной конференции.