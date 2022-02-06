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Ларионов: НХЛ планирует организовать Кубок мира в феврале 2024 года вместо Матча звёзд НХЛ

Ларионов: НХЛ планирует организовать Кубок мира в феврале 2024 года вместо Матча звёзд НХЛ
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о планах НХЛ организовать Кубок мира зимой 2024 года в Италии вместо Матча звёзд НХЛ.

«Очень интересная новость. Событие, которое мы ждём многие годы. Предварительное согласие между НХЛ и профсоюзом игроков есть. В июне он будет ратифицирован ИИХФ.

Кубок мира состоится в феврале. И пройдёт в Италии. Им интересен рынок в Европе. Думаю, будет восемь команд. Но пока точно не знаю», — цитирует Ларионова «Спорт-экспресс» со ссылкой на эфир Первого канала.

Последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году в Сочи, а последний Кубок мира состоялся в 2016-м.

Напомним, на Олимпиаду-2022 НХЛ не отпустила игроков из-за пандемии коронавируса.

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