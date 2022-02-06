Кожевников: у Кузьменко был шанс стать олимпийским чемпионом. Потеря для сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал травму форварда сборной России по хоккею Андрея Кузьменко, из-за которой он покинул расположение команды на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Кузьменко из-за травмы покинул расположение. Это не очень хорошая ситуация для него. Жалко, да, у Андрея был шанс стать олимпийским чемпионом. А сейчас не получится.



Для команды это, конечно, потеря, зная его сильные стороны. Но тут уже ничего не поделаешь. Травма есть травма. Никто от этого не застрахован. Ничего не сделаешь, это жизнь, хоккей. Будем надеяться на золотое медали, конечно. Шанс большой, надо его использовать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Новость по теме Кузьменко покинул расположение сборной России. У него пять голов в двух двусторонних играх