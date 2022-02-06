Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: у Кузьменко был шанс стать олимпийским чемпионом. Потеря для сборной России

Кожевников: у Кузьменко был шанс стать олимпийским чемпионом. Потеря для сборной России
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал травму форварда сборной России по хоккею Андрея Кузьменко, из-за которой он покинул расположение команды на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Кузьменко из-за травмы покинул расположение. Это не очень хорошая ситуация для него. Жалко, да, у Андрея был шанс стать олимпийским чемпионом. А сейчас не получится.

Для команды это, конечно, потеря, зная его сильные стороны. Но тут уже ничего не поделаешь. Травма есть травма. Никто от этого не застрахован. Ничего не сделаешь, это жизнь, хоккей. Будем надеяться на золотое медали, конечно. Шанс большой, надо его использовать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Новость по теме
Кузьменко покинул расположение сборной России. У него пять голов в двух двусторонних играх
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022