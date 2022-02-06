Сушинский — о Кузьменко: незаменимых не бывает. Больше интересует результат, чем состав

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о травме нападающего Андрея Кузьменко, из-за которой хоккеист вынужден покинуть Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Незаменимых не бывает. В сборной есть тренеры, которые решают, кто поедет, а кто нет. Больше интересует результат, чем состав. Кузьменко не попал в основной состав? Сезон он провёл отличный, по идее, мог пробиться. Это вопрос видения, нужно понимать, в каком месте он мог играть», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Ранее сообщалось, что Кузьменко проводил тренировку на льду сегодня, 6 февраля.
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени.
- 6 февраля 2022
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