Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский — о Кузьменко: незаменимых не бывает. Больше интересует результат, чем состав

Сушинский — о Кузьменко: незаменимых не бывает. Больше интересует результат, чем состав
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о травме нападающего Андрея Кузьменко, из-за которой хоккеист вынужден покинуть Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Незаменимых не бывает. В сборной есть тренеры, которые решают, кто поедет, а кто нет. Больше интересует результат, чем состав. Кузьменко не попал в основной состав? Сезон он провёл отличный, по идее, мог пробиться. Это вопрос видения, нужно понимать, в каком месте он мог играть», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Ранее сообщалось, что Кузьменко проводил тренировку на льду сегодня, 6 февраля.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022