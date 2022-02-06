Сборная Китая отказалась от товарищеского матча с Россией перед началом турнира на ОИ-2022

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что команде не удалось договориться с Китаем о проведении товарищеской встречи перед началом хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«Сборная Китая была единственной командой, у которой не стояли товарищеские матчи. Завтра состоится три контрольные встречи, которые ещё не отменили, но вопрос открыт. Мы до последнего будем пытаться с кем-то договориться, как только будет информация, кто из команд будет свободен», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.



Напомним, ранее также была отменена контрольная встреча между сборными России и Латвии, которая должна была состояться 5 февраля в Пекине.



Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени.