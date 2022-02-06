Пашков: теперь Кузьменко будет стремиться покинуть российский хоккей и поехать в НХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал травму форварда сборной России по хоккею Андрея Кузьменко, из-за которой он покинул расположение команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Никто не знает, потеря ли для сборной отсутствие Кузьменко. Игрок он хороший, мнение о нём тоже хорошее, но как бы Андрей проявил себя на Олимпийских играх — никто не знает. Сейчас, к сожалению, прошла информация, что он травмирован, что ж, судьба у всех разная.
Кузьменко потерял возможность поучаствовать в ОИ. Наверное, он после этого будет стремиться покинуть российский хоккей и поехать в НХЛ. Не думаю, что главная причина — разочарование в выборе тренера. Просто пришло время», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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