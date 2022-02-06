Толчинский: мысли вернуться в НХЛ есть, конечно. Рассмотрю варианты, если предложат

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал об игре в Национальной хоккейной лиге и желании попробовать свои силы за океаном снова.



«Рассказывал, что в Америке многое не получилось именно из-за отсутствия уверенности? Вот, кстати, когда я выходил в НХЛ на эти четыре игры, я себя просто отлично чувствовал. Наверное, как раз дело в мотивации: ты понимаешь, что у тебя один шанс и его нельзя провалить из-за неуверенности. Те четыре игры я очень хорошо сыграл, всё почти получалось. Когда мы выигрывали у «Рейнджерс», меня даже выпустили впятером против их шестёрки на последних минутах. И в овертайме против «Бостона» меня тренер выпускал.



А вот в АХЛ было наоборот. Даже когда меня спускали в фарм-клуб уже после матчей в НХЛ, не было уверенности, ничего не получалось. Психологически было тяжеловато. Тогда. Сейчас, думаю, я спокойно бы сыграл.



Уехать назад в Россию было моим решением. Почему? Конечно, уже было понятно, что на данном этапе жизни в то время ловить было нечего. Даже если меня вызывали, это были последние игры сезона, ничего уже не решавшие. После первого сезона, когда летел в Америку, думал, что у меня есть хороший шанс закрепиться. Но второй сезон в АХЛ я провёл не очень удачно, и на третий меня даже не вызывали в НХЛ. Уже было всё понятно...



Сейчас мысли вернуться в НХЛ отброшены, или есть такая цель, план, мечта? Мысли есть, конечно. Сейчас играю сезон и разговариваю с «Авангардом» по поводу будущего. На следующий сезон за океаном я становлюсь свободным агентом. Думаю, я буду рассматривать вариант с отъездом, если будут предложения.



Пока с агентом насчёт этого не разговаривали. В Америке у меня пока как такового агента даже нет. Я работал с Марком Гандлером, сейчас буду думать», — цитирует Толчинского Газета.Ru.