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Генменеджер сборной Китая объяснил причину отказа от товарищеского матча с Россией

Генменеджер сборной Китая объяснил причину отказа от товарищеского матча с Россией
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Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая по хоккею Николай Феоктистов прокомментировал отказ китайской национальной команды от товарищеской встречи с Россией перед началом турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Вариант товарищеского матча со сборной Россией обсуждался, и в целом сборной Китая было бы интересно провести такую встречу. Однако наш приоритет — здоровье команды, мы впервые участвуем в Олимпийских играх, и к матчам нам надо подвести команду в здоровом состоянии.

Благодарны сборной ОКР за предложение сыграть, но вынуждены отказаться», — цитирует Феоктистова Sport24.

Напомним, свой первый матч на Олимпиаде китайская сборная сыграет в четверг, 10 февраля, с командой США. Начало — в 16:10 мск.

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