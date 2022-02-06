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Чибисов: цель на Олимпиаде у сборной России по хоккею одна — выигрывать

Чибисов: цель на Олимпиаде у сборной России по хоккею одна — выигрывать
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Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов рассказал о тренировках команды в Пекине, а также о нахождении в Олимпийской деревне.

«Тренировка прошла интенсивно, у нас их сегодня две. Первую уже провели, коротко, вечернюю поработаем побольше.

В Олимпийской деревне всё замечательно, всё хорошо, отличное настроение, позитивные эмоции. Я думаю, кто просто приезжает на Олимпиаду в такие деревни и общается с другими людьми и национальностями, получает только хорошее настроение.

Пообщались ли с китайскими хоккеистами? Мы играли в регулярном чемпионате КХЛ с китайской командой, сейчас оттуда много народа приехало. Ребята стараются, развиваются, очень хорошо!

В Китае, конечно, раньше был. Проводили игры до коронавируса здесь. Но хотелось бы погулять, посмотреть побольше.

Цель на Олимпиаде у нас одна — выигрывать», — цитирует Чибисова YouTube-канал CGTN на русском языке.

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