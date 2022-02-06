Женская сборная США одержала третью победу на ОИ-2022, разгромив команду Швейцарии

Женская сборная США по хоккею одержала разгромную победу над командой Швейцарии в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх со счётом 8:0 (5:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джесси Комфер, Келли Паннек и Хилари Найт (все — дубль), а также Аманда Кессел и Дэни Камеранези.



Американские хоккеистки ранее на турнире обыграли команды Финляндии (5:2) и России (5:0). В следующей встрече подопечные Джоэля Джонсона сыграют с Канадой (8 февраля, 7:10 мск). Швейцария уступила в третий раз, ранее проиграв Канаде (1:12) и России (2:5). Швейцарские хоккеистки в следующем матче сыграют с Финляндией (7 февраля, 16:10 мск).