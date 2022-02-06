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Женская сборная США одержала третью победу на ОИ-2022, разгромив команду Швейцарии

Женская сборная США одержала третью победу на ОИ-2022, разгромив команду Швейцарии
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Женская сборная США по хоккею одержала разгромную победу над командой Швейцарии в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх со счётом 8:0 (5:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джесси Комфер, Келли Паннек и Хилари Найт (все — дубль), а также Аманда Кессел и Дэни Камеранези.

Американские хоккеистки ранее на турнире обыграли команды Финляндии (5:2) и России (5:0). В следующей встрече подопечные Джоэля Джонсона сыграют с Канадой (8 февраля, 7:10 мск). Швейцария уступила в третий раз, ранее проиграв Канаде (1:12) и России (2:5). Швейцарские хоккеистки в следующем матче сыграют с Финляндией (7 февраля, 16:10 мск).

Турнирная таблица ОИ-2022 (ж)
Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
06 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 8
США
0:1 Найт (Брандт, Келлер) – 05:40' (5x4)   0:2 Комфер (Скамурра, Бозек) – 14:04' (5x5)   0:3 Найт – 14:13' (5x5)   0:4 Паннек (Камеранези, Барнс) – 16:15' (5x5)   0:5 Кессел (Данн, Барнс) – 19:38' (5x5)   0:6 Паннек (Кессел, Карпентер) – 22:11' (5x5)   0:7 Комфер (Данн, Бозек) – 37:12' (5x5)   0:8 Камеранези (Паннек, Барнс) – 57:29' (5x5)
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