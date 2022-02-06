Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Сегодня, 6 февраля, прошёл четвёртый игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная Китая в серии буллитов одержала победу над командой Японии (2:1, бул.) Это вторая победа китайских хоккеисток на турнире.
Сборная США разгромила команду Швейцарии со счётом 8:0. Это третья победа американок на турнире, швейцарские хоккеистки уступили в третий раз.
В группе А девять баллов после трёх встреч имеет сборная США, второе место с шестью очками после двух игр занимает Канада, с тремя очками за два матча замыкает тройку сборная России. У сборных Финляндии (2 матча) и Швейцарии (3 матча) по 0 баллов.
В группе В семь баллов после трёх игр заработала сборная Японии, Чехия набрала шесть баллов после двух матчей, третий — Китай с пятью баллами за 3 игры. Без очков в настоящий момент Швеция и Дания, сыгравшие на Олимпиаде по два матча.
Завтра, 7 февраля, на женском хоккейном турнире состоятся четыре матча:
07:10 мск, Россия — Канада;
11:40 мск, Дания — Чехия;
16:10 мск, Швейцария – Финляндия;
16:10 мск, Китай — Швеция.
- 6 февраля 2022
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