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Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022
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Сегодня, 6 февраля, прошёл четвёртый игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная Китая в серии буллитов одержала победу над командой Японии (2:1, бул.) Это вторая победа китайских хоккеисток на турнире.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
06 февраля 2022, воскресенье. 11:40 МСК
Китай
Окончен
2 : 1
Б
Япония
0:1 Хосоямада (Коикэ, Осава) – 18:02' (5x4)   1:1 Ху (Ли) – 41:06' (5x5)   2:1 Ми – 65:00' (ПБ)

Сборная США разгромила команду Швейцарии со счётом 8:0. Это третья победа американок на турнире, швейцарские хоккеистки уступили в третий раз.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
06 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 8
США
0:1 Найт (Брандт, Келлер) – 05:40' (5x4)   0:2 Комфер (Скамурра, Бозек) – 14:04' (5x5)   0:3 Найт – 14:13' (5x5)   0:4 Паннек – 16:15' (5x5)   0:5 Кессел (Данн, Барнс) – 19:38' (5x5)   0:6 Паннек (Кессел, Карпентер) – 22:11' (5x5)   0:7 Комфер (Данн, Бозек) – 37:12' (5x5)   0:8 Камеранези (Паннек, Барнс) – 57:29' (5x5)

В группе А девять баллов после трёх встреч имеет сборная США, второе место с шестью очками после двух игр занимает Канада, с тремя очками за два матча замыкает тройку сборная России. У сборных Финляндии (2 матча) и Швейцарии (3 матча) по 0 баллов.

В группе В семь баллов после трёх игр заработала сборная Японии, Чехия набрала шесть баллов после двух матчей, третий — Китай с пятью баллами за 3 игры. Без очков в настоящий момент Швеция и Дания, сыгравшие на Олимпиаде по два матча.

Турнирная таблица ОИ-2022 (ж)

Завтра, 7 февраля, на женском хоккейном турнире состоятся четыре матча:

07:10 мск, Россия — Канада;
11:40 мск, Дания — Чехия;
16:10 мск, Швейцария – Финляндия;
16:10 мск, Китай — Швеция.

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