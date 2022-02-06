Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Сегодня, 6 февраля, прошёл четвёртый игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная Китая в серии буллитов одержала победу над командой Японии (2:1, бул.) Это вторая победа китайских хоккеисток на турнире.

Сборная США разгромила команду Швейцарии со счётом 8:0. Это третья победа американок на турнире, швейцарские хоккеистки уступили в третий раз.

В группе А девять баллов после трёх встреч имеет сборная США, второе место с шестью очками после двух игр занимает Канада, с тремя очками за два матча замыкает тройку сборная России. У сборных Финляндии (2 матча) и Швейцарии (3 матча) по 0 баллов.



В группе В семь баллов после трёх игр заработала сборная Японии, Чехия набрала шесть баллов после двух матчей, третий — Китай с пятью баллами за 3 игры. Без очков в настоящий момент Швеция и Дания, сыгравшие на Олимпиаде по два матча.

Завтра, 7 февраля, на женском хоккейном турнире состоятся четыре матча:



07:10 мск, Россия — Канада;

11:40 мск, Дания — Чехия;

16:10 мск, Швейцария – Финляндия;

16:10 мск, Китай — Швеция.