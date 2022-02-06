Яшкин: сейчас в Овечкине ещё больше желания, чем когда он был моложе. Поэтому он великий

Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Как познакомился с Александром Овечкиным? Когда с «Сент-Луисом» приезжал играть против них. С Женей Кузнецовым я уже был знаком, с ним всегда общался, а Саша к нам иногда присоединялся. Так и познакомились. Но ближе стали общаться, когда я перешёл в «Вашингтон».



Какой он человек вне площадки и телевизионных камер? Такой же боевой, лидер. Для него ничего не меняется. Лидер, как и на льду, и очень хороший человек.



Почему Александр Овечкин – великий хоккеист? Потому что он большой мастер, у него самое сильное голевое чутьё из всех хоккеистов. Он просто делает своё дело от всей души и сердца, выкладываясь по полной. Поэтому он великий. Талант есть талант, но его надо уметь правильно использовать, и он умеет. Сейчас в нём желания ещё больше, чем когда он был моложе. Это заслуживает уважения.



Когда на тренировках в «Вашингтоне» мы отрабатывали меньшинство, то при обороне всегда старался уворачиваться от его бросков. Хотя на тренировках он старается не так сильно бросать, чтобы никого не травмировать. Я всегда пытался большинство им как-то разладить, и у меня часто это получалось», – цитирует Яшкина Sports.ru.