Уилсон — о Матче звёзд: реакция трибун на меня неплохо насмешила ребят, но я не в обиде

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал итоги Матча звёзд Национальной хоккейной лиги 2022 года, который прошёл в Лас-Вегасе (США).



«Мне понравилось! Такая страсть болельщиков — это всегда хорошо для хоккея. Лично я обожаю здесь играть. В Вегасе одна из лучших арен в НХЛ, одни из самых неравнодушных фанатов. Остальных ребят такая реакция трибун на меня неплохо насмешила, так что я не в обиде. Лига организовала в Вегасе отличный уик-энд, так что надеюсь, этот город еще не раз удостоят такой чести», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.



Напомним, победу в Матче звёзд одержала команда Столичного дивизиона, за которую выступал Уилсон. В финале она переиграла команду Центрального дивизиона со счётом 5:3.