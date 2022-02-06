Мили — о решении КХЛ: было представление, что так сложится. Такие сейчас безумные времена

Нападающий нижегородского «Торпедо» и сборной США по хоккею Энди Мили прокомментировал досрочное завершение регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«У нас было представление, что так всё сложится. Мы видели новости в соцсетях, обсуждали их с Кенни Агостино. Мы расстроены, но что поделать. Такие уж сейчас безумные времена», — приводит слова Мили AP News.



Напомним, «Торпедо» не попало в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции после расчёта процента набранных очков.



Сборная США на Олимпийских играх в Пекине первый матч проведёт в четверг, 10 февраля, встретившись с командой Китая. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.