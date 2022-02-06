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Мили — о решении КХЛ: было представление, что так сложится. Такие сейчас безумные времена

Мили — о решении КХЛ: было представление, что так сложится. Такие сейчас безумные времена
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Нападающий нижегородского «Торпедо» и сборной США по хоккею Энди Мили прокомментировал досрочное завершение регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«У нас было представление, что так всё сложится. Мы видели новости в соцсетях, обсуждали их с Кенни Агостино. Мы расстроены, но что поделать. Такие уж сейчас безумные времена», — приводит слова Мили AP News.

Напомним, «Торпедо» не попало в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции после расчёта процента набранных очков.

Сборная США на Олимпийских играх в Пекине первый матч проведёт в четверг, 10 февраля, встретившись с командой Китая. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.

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