«Аризона» потратит $ 20 млн на модернизацию временной домашней арены на 5 тыс. человек

«Аризона Койотс» договорилась с университетом Аризоны о совместном использовании его арены на фоне прекращения сотрудничества с властями Глендейла об аренде «Хила Ривер-Арена» после сезона-2021/2022, сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.



«Аризона» будет играть на арене клуба студенческой лиги, вмещающей 5000 зрителей, пока не будет построена новая арена в Темпе – одном из пригородов Финикса. Все расходы на пристройку и необходимую модернизацию объектов будут оплачены клубом, приблизительная сумма — $ 20 млн.



Средняя посещаемость матчей «Аризоны» в нынешнем сезоне — 11 575 болельщиков. В текущем регулярном чемпионате «Койотс» занимают последнее, 16-е место в таблице Западной конференции, набрав 26 очков после 45 матчей.