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Плотников и Анисимов сдали отрицательные тесты в Пекине

Плотников и Анисимов сдали отрицательные тесты в Пекине
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Нападающие сборной России по хоккею Сергей Плотников и Артём Анисимов сдали отрицательные тесты по прилёту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Сергей Плотников и Артём Анисимов сдали отрицательные тесты по прилёту в Пекин.Нападающие команды ОКР сегодня присоединятся к партнёрам», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФХР.

Отметим, что Плотников находится в основном составе команды, Анисимов — запасной. По той же причине пока в Китай не поехал тренер по ОФП Хассан Саид.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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