Хоккеистки женских сборных России и Канады сыграют матч в масках

В 07:10 мск на Олимпийских играх-2022 в Пекине на стадионе «Укэсон» должна была начаться встреча между женскими хоккейными сборными Канады и России. Несмотря на проведенную предыгровую разминку, канадские хоккеистки отказались выходить на игру и матч был отложен на час.



Позднее обе команды вышли на матч в масках. По состоянию на 8:14 мск, встреча должна начаться в течение 10 минут.



Ранее сообщалось, что сборной Канады отказалась выходить на матч, пока не увидит ковид-тесты российской сборной.



Напомним, в прошлом матче российская национальная сборная встречалась с командой США и уступила со счётом 0:5.



Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.